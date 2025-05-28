شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم سيراميكا 5-1 بعشرة لاعبين في مباراة حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، في جولة حسم لقب الدورى المصرى هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يتوج فريق النادى الأهلى باللقب بعد تصدره لجدول ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

بدأت المباراة بقوة من جانب الفريق السماوي الذى تقدم بفضل تصويبة قوية من علامة الجزاء عن طريق عبد الرحمن مجدي على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك، وبنفس الطريقة تعادل سيراميكا بتصويبة قوية من علامة الجزاء عن طريق أحمد بلحاج على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك، ثم استعاد بيراميدز التقدم بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية عن طريق عبد الرحمن مجدي على رأس مروان حمدي الذي سدد كرة داخل الشباك.

وتلقى محمد حمدي لاعب بيراميدز بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على مروان عثمان، لم يتردد حكم اللقاء محمد معروف في إشهار البطاقة الحمراء.

وفي الشوط الثاني ورغم النقط العددي، ضاعف بيراميدز النتيجة في الدقيقة 61، بتصويبة من يسار منطقة الجزاء عن طريق رمضان صبحي لترتطم بالقائم الأيسر، ومن ثم تصل إلى عبد الرحمن مجدي الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع لترتد إليه مرة أخرى ليسددها داخل الشباك، ومن رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد الشيبي لتمر من الجميع وتصل إلى يوسف أوباما ليسدد الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الرابع، وجاء الخامس من انفراد تام من أحمد عاطف الذي مرر كرة رائعة إلى ماييلي ليسدد الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

وجاء تشكيل بيراميدز الذى أعلنه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على النحو التالي: "أحمد الشناوي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس".

بينما جاء تشكيل سيراميكا الذى أعلنه علي ماهر على النحو التالي: "محمد بسام - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني - أحمد بلحاج - محمد عادل - عمرو قلاوة - اسلام عيسى - أيمن موكا - مروان عثمان".

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "محمد كوكو - اسلام ريشة - چاستيس آرثر - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - حسين حسني".