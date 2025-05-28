شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تتويج الأهلي بالدورى.. مباراة فاركو الوداع للثلاثى "أكرم وحمزة وربيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الأهلى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" لموسم 2024 – 2025 للمرة الـ45 في تاريخه، عقب الفوز على نظيره فاركو بسداسية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة والوصول إلى النقطة 58.

سجل سداسية الأهلي وسام أبو علي "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

شهدت مباراة فاركو وداع الجمهور للثلاثى المدافع رامى ربيعة والحارس حمزة علاء ولاعب خط الوسط أكرم توفيق الذين رحلوا عن الفريق عقب أنتهاء عقودهم.