شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة البنك الأهلى وبتروجت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى البنك الأهلى وبتروجت التي انتهت منذ قليل ضمن الجولة الأخيرة من عمر المجموعة الأولى "مجموعة حصد اللقب" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 38 نقطة محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الأولى "مجموعة حصد اللقب" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، بينما حصد فريق بتروجيت المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع.. داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري.

خط الوسط..محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، سيد "نيمار".

خط الهجوم ..أسامة فيصل ، ياو أنور.

بينما يأتي تشكيل فريق بتروجيت بقيادة السيد عيد يضم كلا من:

حراسة مرمى ..محمد خليفة.

خط الدفاع ..محمود شديد ، هادى رياض ، عبدالعزيز السيد ، توفيق محمد.

خط الوسط ..رشاد المتولى ، محمد على ، بدر موسى ، حامد حمدان.

الهجوم ..شكودى جبريل ، إسماعيل بامبا.