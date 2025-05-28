شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بالفوز على سيراميكا رغم تتويج الأهلى بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق بيراميدز بعد الفوز على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري.

يأتي ذلك في الوقت الذى توّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، في جولة حسم لقب الدورى المصرى هذا الموسم. وبهذه النتيجة يتوج فريق النادى الأهلى باللقب بعد تصدره لجدول ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.