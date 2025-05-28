شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعتلى قمة هدافى بطولة الدورى الممتاز بـ13 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر إمام عاشور صانع العاب فريق الأهلى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 13 هدف عقب انتهاء مشوار الفريق الأحمر من عمر البطولة وحصد اللقب رقم 45 في تاريخه متقدما علي أسامة فيصل برصيد 12 هدف و ناصر منسي 11 هدف.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.