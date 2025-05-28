شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي أفضل لاعب فى مباراة الأهلي وفاركو بـ"سوبر هاتريك" والان مع تفاصيل الخبر

حصد وسام أبو علي مهاجم الأهلي لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، وفاز فيها الأهلي بسداسية نظيفة، وسجل وسام فيها أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، محمد عز الدين ، أحمد عوض ، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، أحمد البحراوي ، بابا كار ، محمود عماد ، جابر كامل ، زهير المترجي وياسين مرعي.

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء بنشاط ملحوظ فيما لعب فاركو على الهجمات المرتدة ، وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف مُبكر في ادقيقة الثامنة عن طريق وسام أبو علي الذي أحسن التعامل مع عرضية أشرف بن شرقي وأودع الكرة في شباك محمد سعيد شيكا حارس فاركو.

بعد الهدف نشط أداء فاركو وحاول لاعبيه شن أكثر من هجمة على مرمى الأهلي ، وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية تلقى على أثرها خارج الملعب ثم واصل المشاركة في المباراة ، وسدد زهير المترجي كرة قوية مرت بجوار القائم.

استعاد الأهلي ، السيطرة على مجريات اللقاء وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 33 عن طريق وسام ابو علي من صناعة أشرف بن شرقي ، حيث إنطلق بن شرقي بهجمة جيدة من ناحية اليسار ومرر كرة إلى وسام الذي أودع الكرة في شباك شيكا.

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول نشاط واضح من الفريقين وغادر مصطفى العش لاعب الأهلي المباراة للإصابة وشارك المغربي أشرف داري بدلاً منه في الدقيقة 42 ، كما خرج أحمد البحراوي من فاركو وشارك محمد فخري بدلاُ منه في الدقيقة 44.

وتواصل الأداء الهجومي من الفريقين وأنقذ أحمد كوكا فرصة خطرة لـ فاركو قبل أن تسكن شباك الأحمر ثم أنقذ أشرف داري فرصة أخرى خطرة لـ فاركو بعدما أرتدت كرة من يد محمد الشناوي ليتدخل داري وينقذ الكرة قبل أن تصل إلى لاعب فاركو وينتهي بعدها هذا الشوط بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهجوم أهلاوي مع هجمات مُتباعدة من فاركو، وتعرض إمام عاشور للعرقلة في الدقيقة 52 من حارس فاركو محمد سعيد شيكا وبعد عودة أمين عمر حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارس فاركو محمد سعيد شيكا ومشاركة محمد نديم بدلاً منه ، كما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للأهلي.

ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف ثالث للأهلي من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 62، وشارك علي معلول بدلاً من أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة بدلاً من أشرف بن شرقي ومصطفى شوبير بدلاً من محمد الشناوي في الدقيقة 64.

واصل الأهلي الضغط والسيطرة على المباراة ، وسجل وسام أبو علي هدف رابع له وللأهلي في الدقيقة 66 بتمريرة رائعة من النجم التونسي علي معلول ، وسيطر الأهلي على المباراة تماماً وشارك حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 74 ، ومن أول لمسة سجل حسين الشحات هدف خامس للأهلي في الدقيقة 75.

فرض الأهلي اسلوبه على اللقاء خلال الدقائق الأخيرة وسجل امام عاشور هدف سادس للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة سحرية من حسين الشحات أودعها في شباك فاركو بعدها لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بسداسية نظيفة وتحقيق اللقب للمرة الـ45 في تاريخ النادي.