شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مشاركة شيكابالا واستمرار تأهيل بنتايج وناصر منسى والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة فاركو في مسابقة الدوري.

وعقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في بداية المران، حرص خلالها على منحهم بعض التعليمات الفنية استعداداً للمباراة المقبلة، والتي ستكون بمثابة البروفة الأخيرة قبل لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وركز الجهاز الفني للفريق على تنفيذ العديد من الجمل والأفكار الفنية بجانب العمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في التدريبات الجماعية اليوم، بعدما خضع بالأمس لبرنامج تدريبي منفرد في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي بعد الحصول على إذن الجهاز الفني.

وفي سياق متصل واصل محمود بنتايج وناصر منسي ثنائي الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الطبي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة خلال أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية مساء غداً الخميس بشكل طبيعي على ملعب النادي استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.