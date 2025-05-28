شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم حرس الحدود بهدفى بامبو وجابر ويتأهل للكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

فاز المصرى البورسعيدى على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

أحرز أهداف المصري البورسعيدي كريم بامبو في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، وأضاف ميدو جابر الهدف الثانى في الدقيقة 59، ليحقق الفريق البورسعيدى المركز الرابع بجدول الدورى بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، ليؤكد مشاركته في الكونفدرالية الأفريقية العام المقبل.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمود جاد.

خط الدفاع : عمرو السعداوى – خالد صبحى – محمد هاشم – كريم العراقى.

خط الوسط : محمد مخلوف – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر.

خط الهجوم : كريم بامبو – صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى : محمود الزنفلى.

خط الدفاع : إبراهيم عبد الحكيم – كريم يحيي – إسلام أبو سليمة – مؤمن عوض.

خط الوسط : محمد القط – محمد مصطفى – عمر فتحى – فوزى الحناوى.

خط الهجوم : رأفت خليل – محمود أبو جودة.