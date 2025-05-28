شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير الأهلى تشعل أجواء استاد القاهرة قبل مواجهة فاركو بليلة حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حرصت جماهير الأهلي على إشعال الأجواء التي حضرت لمؤازرة فريقها في مباراته أمام فاركو على إشعال الأجواء في مدرجات استاد القاهرة، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على في إطار مباريات الجولة الثامنة لمرحلة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقامت جماهير الأهلي بالهتاف للاعبين وحثهم على التتويج بلقب الدوري ورددت " بالدم بالروح.. الدوري مش هيروح".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: أحمد البحراوي، جابر كامل ، ياسين مرعي، أحمد عوض.

خط الوسط: محمد عز الدين، بابا كار ، محمود عماد

خط الهجوم: أحمد شريف ، عمرو ناصر، زهير المترجي

وتواجد على دكة بدلاء فاركو ، كلاً من : محمد فخري ، محمد نديم ، أحمد جمال ، سيف العجوز ، وليد مصطفى ، محمود فرحات ، رامي صبري ، ياسين الملاح ومحمد ايمن.