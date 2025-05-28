شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى وبتروجت بالدروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الاهلى وبتروجت ضمن الجولة الأخيرة من عمر المجموعة الأولى "مجموعة حصد اللقب" لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، المقامة بينهما حاليا على استاد بتروسبورت.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع.. داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري.

خط الوسط..محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، سيد "نيمار".

خط الهجوم ..أسامة فيصل ، ياو أنور.

بينما يأتي تشكيل فريق بتروجت بقيادة السيد عيد يضم كلا من:

حراسة مرمى .. محمد خليفة.

خط الدفاع ..محمود شديد، هادى رياض، عبد العزيز السيد، توفيق محمد.

خط الوسط ..رشاد المتولى، محمد على، بدر موسى، حامد حمدان.

الهجوم ..شكودى جبريل، إسماعيل بامبا.

وتراجع البنك إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري بعد هزيمته المفاجئة أمام المصري، ليتجمد رصيده عند النقطة 37، ويتبقى للبنك الأهلي مباراة بتروجت، حال الفوز بها يرفع رصيده إلى 40 نقطة وينتظر تعثر المصري وسيراميكا.

في المقابل يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويعمل الفريق البترولى على تقديم أداء مميز فى آخر مواجهاته بالموسم، رغم عدم التأثر بتلك المباراة حيث يتواجد الفريق في مجموعة البقاء ويبتعد عن المربع الذهبى.