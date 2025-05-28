شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يتقدم للمصرى البورسعيدى بهدف على حرس الحدود فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالأربعاء، 28 مايو 2025 08:58 م
تقدم المصرى البورسعيدى على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول بالمباراة المقامة بينهما على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري .
أحرز هدف المصرى البورسعيدى كريم بامبو في الدقيقة 14 من عمر اللقاء ، ليقترب الفريق البورسعيدى من تحقيق المركز الرابع والمشاركة فى الكونفيدرالية العام المقبل .
بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمود جاد
خط الدفاع : عمرو السعداوى – خالد صبحى – محمد هاشم – كريم العراقى
خط الوسط : محمد مخلوف – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر
خط الهجوم : كريم بامبو – صلاح محسن
بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى :-
حراسة المرمى : محمود الزنفلى
خط الدفاع : إبراهيم عبد الحكيم – كريم يحيي – إسلام أبو سليمة – مؤمن عوض
خط الوسط : محمد القط – محمد مصطفى – عمر فتحى – فوزى الحناوى
خط الهجوم : رأفت خليل – محمود أبو جودة
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