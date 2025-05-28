شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يتقدم للمصرى البورسعيدى بهدف على حرس الحدود فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المصرى البورسعيدى على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول بالمباراة المقامة بينهما على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري .

أحرز هدف المصرى البورسعيدى كريم بامبو في الدقيقة 14 من عمر اللقاء ، ليقترب الفريق البورسعيدى من تحقيق المركز الرابع والمشاركة فى الكونفيدرالية العام المقبل .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع : عمرو السعداوى – خالد صبحى – محمد هاشم – كريم العراقى

خط الوسط : محمد مخلوف – محمود حماده – عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر

خط الهجوم : كريم بامبو – صلاح محسن

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى :-

حراسة المرمى : محمود الزنفلى

خط الدفاع : إبراهيم عبد الحكيم – كريم يحيي – إسلام أبو سليمة – مؤمن عوض

خط الوسط : محمد القط – محمد مصطفى – عمر فتحى – فوزى الحناوى

خط الهجوم : رأفت خليل – محمود أبو جودة