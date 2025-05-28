شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على فاركو بثنائية فى الشوط الأول ويقترب من حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو المقامة حالياً باستاد القاهرة في ختام بطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة، ليقترب المارد الأحمر من حسم لقب الدوري، ويقود المباراة، طاقم تحكيم يقوده أمين عمر، ومعه حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثان: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد ويعاونه خالد حسين.

بدأ الأهلي اللقاء بنشاط ملحوظ فيما لعب فاركو على الهجمات المرتدة ، وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف مُبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق وسام أبو علي الذى أحسن التعامل مع عرضية أشرف بن شرقي وأودع الكرة في شباك محمد سعيد شيكا حارس فاركو.

بعد الهدف نشط أداء فاركو وحاول لاعبيه شن أكثر من هجمة على مرمى الأهلي ، وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية تلقى على إثرها خارج الملعب ثم واصل المشاركة في المباراة، وسدد زهير المترجي كرة قوية مرت بجوار القائم.

استعاد الأهلي السيطرة على مجريات اللقاء وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 33 عن طريق وسام أبو علي من صناعة أشرف بن شرقي، حيث انطلق بن شرقي بهجمة جيدة من ناحية اليسار ومرر كرة إلى وسام الذي أودع الكرة في شباك شيكا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول نشاط واضح من الفريقين وغادر مصطفى العش لاعب الأهلي المباراة للإصابة وشارك المغربي أشرف داري بدلاً منه في الدقيقة 42 ، كما خرج أحمد البحراوي من فاركو، وشارك محمد فخري بدلاُ منه في الدقيقة 44، وتواصل الأداء الهجومي من الفريقين وأنقذ أحمد كوكا فرصة خطرة لـ فاركو قبل أن تسكن شباك الأحمر ثم أنقذ أشرف داري فرصة أخرى خطرة لـ فاركو بعدما أرتدت كرة من يد محمد الشناوي ليتدخل داري وينقذ الكرة قبل أن تصل إلى لاعب فاركو وينتهي بعدها هذا الشوط بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

يضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة الأهلي أمام فاركو كلاً من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من: محمد سعيد شيكا، محمد عز الدين، أحمد عوض، أحمد شريف، عمرو ناصر، أحمد البحراوي، بابا كار، محمود عماد، جابر كامل، زهير المترجي، وياسين مرعي.

وتضم دكة فاركو كلاً من: محمد فخري، محمد نديم، أحمد جمال، سيف العجوز، وليد مصطفى، محمود فرحات، رامي صبري، ياسين الملاح، ومحمد أيمن.

ويتصدر الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويحتاج الأهلى لتحقيق الفوز على فاركو دون النظر لنتيجة بيراميدز مع سيراميكا لحسم الدوري أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من سبعة أهداف.