شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح : تشكيل الأهلى أمام فاركو يوضح فكر المدير الفنى بإنهاء المباراة مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

يري وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن تشكيل الأهلي أمام فاركو في المباراة التي ستجمعهما في ختام الدوري الثامنة مساء يوضح أن فجر عماد النحاس المدير الفني انهاء المباراة هجوميا مبكرا .

وقال صلاح الدين عبر الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت ، أن تواجد عمرو السولية و إمام عاشور يوضح ما قاله في السطور الماضية بشأن التفكير الهجومي للمدير الفني، قائلا ان إمام عاشور يعد نجم الشباك هذا الموسم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي