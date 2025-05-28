شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن ودغموم وبامبو يقودون هجوم المصري فى حلم الكونفدرالية أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري، والتى يسع خلالها الفريق البورسعيدى لتحقيق احلامه باللعب فى الكونفدرالية الافريقية .

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

الدفاع: كريم العراقي ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف ، محمود حمادة، ميدو جابر ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت ، محمد دبش ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو ، حسين فيصل ، أحمد القرموطي ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي ، جون ايبوكا.