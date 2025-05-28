شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهن زوجة إمام عاشور.. زوجات اللاعبين يدعمن الأهلي في ليلة التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حرصت زوجات لاعبي الأهلي على مؤازرة ازواجهن من مدرجات استاد القاهرة في ختام مشوار الفريق الأحمر بالدوري، وتصدرت زوجة إمام عاشور الحاضرات، والتي ظهرت برفقة أبنائها في المدرجات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: أحمد البحراوي، جابر كامل ، ياسين مرعي، أحمد عوض.

خط الوسط: محمد عز الدين، بابا كار ، محمود عماد

خط الهجوم: أحمد شريف ، عمرو ناصر، زهير المترجي

وتواجد على دكة بدلاء فاركو ، كلاً من : محمد فخري ، محمد نديم ، أحمد جمال ، سيف العجوز ، وليد مصطفى ، محمود فرحات ، رامي صبري ، ياسين الملاح ومحمد ايمن.