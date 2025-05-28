شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطر الأندية بعدم الإعتراف بأي انتقالات قبل صدور نشرة التعليمات والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية ، بعدم الإعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين علي صعيد الممتاز أ، ب و الناشئين .

وقرر الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ،منح جميع الاندية التى عليها مستحقات للاتحاد فترة نهائية لسداد المديونيات اعتباراً من 1/5/2025 حتى 30/5/2025، وعلى جميع الأندية سرعة سداد المستحقات المتأخرة للاتحاد أو إيفاد المدير المالى للنادى للسداد والجدولة بشيكات بنكية مقبولة الدفع.

وأصدر الاتحاد بياناً يفيد بأنه لن يسمح للأندية بقيد اللاعبين أو الحصول على أية مطبوعات من الاتحاد قبل سداد المديونيات المتأخرة للاتحاد.