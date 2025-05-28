شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يدعم الأهلي من مدرجات استاد القاهرة في ليلة التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حرص إليو ديانج لاعب الأهلي والعائد من رحلة إعارة إلى الدوري السعودي على حضور مباراة فريقه أمام فاركو المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمرحلة بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما تواجد في المدرجات عدد من لاعبي الأهلي مثل كريم فؤاد ورامي ربيعة وحمزة علاء لمؤازرة الفريق الأحمر في مباراته أمام فاركو.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: أحمد البحراوي، جابر كامل ، ياسين مرعي، أحمد عوض.

خط الوسط: محمد عز الدين، بابا كار ، محمود عماد

خط الهجوم: أحمد شريف ، عمرو ناصر، زهير المترجي

وتواجد على دكة بدلاء فاركو ، كلاً من : محمد فخري ، محمد نديم ، أحمد جمال ، سيف العجوز ، وليد مصطفى ، محمود فرحات ، رامي صبري ، ياسين الملاح ومحمد ايمن.