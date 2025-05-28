شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وفاركو في جولة حسم بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

نطلقت مباراة الأهلي وفاركو بإستاد القاهرة في ختام بطولة الدوري الممتاز، ويقود المباراة، طاقم تحكيم يقوده أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد ويعاونه خالد حسين.

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة الأهلي أمام فاركو كلاً من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

فيما يضم تشكيل فاركو، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، محمد فخري ، محمد عز الدين ، أحمد عوض ، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، أحمد البحراوي ، بابا كار ، محمود عماد ، جابر كامل ، زهير المترجي وياسين مرعي.

وتضم دكة فاركو ، كلاً من : محمد فخري ، محمد نديم ، أحمد جمال ، سيف العجوز ، وليد مصطفى ، محمود فرحات ، رامي صبري ، ياسين الملاح ومحمد ايمن.

ويتصدر الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويحتاج الأهلى لتحقيق الفوز على فاركو دون النظر لنتيجة بيراميدز مع سيراميكا لحسم الدوري أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من سبعة أهداف.