شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم للشباب.. تعرف على أفضل إنجاز لمنتخب مصر في تاريخ البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل منتخب مصر للشباب في تكرار انجازه التاريخي بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة، قبل سحب قرعة البطولة القارية غدا في تشيلي، تحضيرًا للمنافسات التي تنطلق في سبتمبر المقبل.

وشهدت نسخة 2001 ثاني أفضل إنجاز عربي بتاريخ البطولة، حيث حقق منتخب مصر المركز الثالث في البطولة، التي بدأ الفراعنة مشوارها بالتعادل سلبيًا مع جامايكا ثم الخسارة 1-7 أمام الأرجنتين، ثم فازت 2-1 على فنلندا، لتتأهل بعد احتلالها المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وحقق منتخب مصر الفوز على أمريكا 2-0 في الدور ثمن النهائي، ثم الفوز على هولندا 2-1 في ربع النهائي، قبل أن تتلقى الخسارة في نصف النهائي 0-2 من غانا.

واحتلت مصر المركز الثالث في مونديال الشباب بعد الفوز على باراجواي بهدف دون رد، سجله محمد اليماني.

واكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 4 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وتوجه أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب الشباب، وحمادة أنور مدير المنتخب إلى تشيلى، خلال الساعات المقبلة، لحضور مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب المحدد لها يوم الخميس المقبل.