الامارات | الضربة القاضية.. مانشستر يونايتد يخسر أمام فريق من جنوب شرق آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مني مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخارج لتوه من موسم كارثي، بهزيمة جديدة عندما سقط أمام فريق من جنوب شرق آسيا 0-1 في كوالالمبور الأربعاء أمام 72,550 متفرجًا في مباراة ودية في كرة القدم.

وبدا فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم الذي أنهى الموسم في المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ موسم له منذ عام 1974، خاملا وبلا روح في ظل الحر الشديد.

وغادر بعض المشجعين ملعب بوكيت جليل الوطني قبل النهاية، وأطلقوا صيحات استهجان مع صافرة النهاية.

في أولى مباراتين له في جولته الاسيوية، بدأ يونايتد المباراة بعدد من لاعبيه الأساسيين بينهم هاري ماغواير، الدنماركي راسموس هويلوند، البرازيلي كاسيميرو، البرتغالي ديوغو دالو، الاوروغوياني مانويل أوغارتي، كوبي ماينو، وحارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا.

في درجات حرارة بلغت 32 درجة مئوية عند انطلاق المباراة، كان نجوم آسيان هم الأكثر تهديدًا. سدد المدافع الفيليبيني أماني أغوينالدو كرة مرت بجوار المرمى بقليل في الدقيقة 16.

وشكّل ماينو أول تهديدٍ حقيقيّ لمانشستر يونايتد بتسديدة من مسافة 25 ياردة تحولت إلى ركلة ركنية، قبل أن تُبعد تسديدة لاعب الوسط الشاب من على خط المرمى في الدقيقة 38.

ودخل القائد الدولي البرتغالي برونو فرنانديش بديلا في الشوط الثاني، وسدد كرة على الطاير دون هز الشباك.

وفاجأ الفريق الجنوب شرق آسيوي رجال أموريم بهجمةٍ مرتدة رائعة في الدقيقة 71 حيث وجد المهاجم ماونغ ماونغ لوين من ميانمار نفسه أمام المرمى فسدد الكرة بقوة في الزاوية العليا لمرمى توم هيتون.

وكاد الفريق المضيف أن يضيف الهدف الثاني بعد ذلك بقليل، لكن هيتون أنقذ الموقف.

ويتوجه يونايتد الآن إلى هونغ كونغ لخوض مباراة ودية الجمعة.