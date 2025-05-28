الامارات | سر الرقم 19.3 في صفقة تجديد عقد لامين جمال مع برشلونة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار منشور منير نصرواي والد لامين جمال نجم برشلونة الإسباني جدلاً واسعاً في الساحة العالمية عشية تمديد عقد "الجوهرة الثمينة" مع النادي الكاتالوني حتى عام 2031 إيماناً بالقدرات الخارقة التي يتمتع بها جمال مع النادي الكاتالوني.

ونشر والد لامين جمال صورة مع نجله عبر حسابه في "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "نحن عائلة"، وتضمنت رقماً غريباً "19.3" الأمر الذي فتح باب التساؤلات، فالبعض تحدث بأن الرقم يدل على قيمة الشرط الجزائي الخرافي الذي يراوح 19 ملياراً، فيما ذهب آخرون إلى تفسيرات أخرى!.

ولكن برنامج "التشيرينغيتو" الذي يقدمه المراسل الإسباني الشهير خوسيه ألفاريز الذي قال: "تمكنت من الحديث مع منير نصرواي، وكان يضحك لأنه يرى ما سببه هذا الرقم، وقد وجد الأمر مضحكا جداً.. ومن الواضح أن لامين جمال لا يتقاضى هذا الراتب".

وأوضح ألفاريز: "رقم قميص لامين في برشلونة هو 19، وعدد الألقاب التي فاز بها هذا الموسم هي ثلاثة ممثلة في الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس إسبانيا، وهذا ما نشره والد لامين.. وهذه هي القصة الكاملة".