شكرا لقرائتكم خبر أبكر يحصد أولى الميداليات الملونة في بطولة آسيا بكوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن العداء السعودي عبدالله أبكر من تحقيق برونزية مسافة 100 متر، وذلك ضمن البطولة الآسيوية لألعاب القوى ال26 والمقامة في جومي بكوريا الجنوبية من الفترة 27 إلى 31 مايو الجاري. وجاء أبكر في الترتيب الثالث في السباق بزمن 10,29 ثانية، حيث شهد السباق قوة تنافس مع أبطال آسيا في أقصر مسافات السرعة، وينتظر العداء أبكر المزيد من الإنجازات القارية والعالمية حيث لديه طموح عال وهمة لتحقيق شيء يفخر به الوطن حسب تصريحه وأضاف أبكر أن إدارة الاتحاد السعودية الجديد أولته عناية واهتماما كبيرا لتحقيق الإنجاز ، كما يهدي البطل أبكر إنجازه لمقام وزير الرياضة الداعم الأول لهم في المحافل العالمية .

كانت هذه تفاصيل خبر أبكر يحصد أولى الميداليات الملونة في بطولة آسيا بكوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.