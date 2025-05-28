اخبار الرياضه

ليلة الحسم.. مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

ليلة الحسم.. مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري المصري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الأربعاء إلى الجولة الختامية من ، التي تشهد صراعا ناريا بين الأهلي وبيراميدز على لقب موسم 2024-2025.

ويتصدر نادي الأهلي جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري برصيد 55 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة، ما يجعل الفوز هو الخيار الوحيد لبيراميدز إذا أراد انتزاع أول لقب دوري في تاريخه، شريطة خسارة الأهلي في مباراته بالجولة الأخيرة.

وإذا خسر أو تعادل بيراميدز الليلة، فكل ما يحتاج إليه الأهلي هو التعادل لحسم اللقب بشكل رسمي.

وفي الجولة الختامية يستضيف الأهلي فاركو فيما يحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا.

وتقام جميع مباريات مجموعة التتويج في توقيت موحد هو الثامنة مساء بتوقيت مصر، حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المنافسة.

وفي ما يلي مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمجموعة التتويج في الدوري المصري، بحسب توقيت مصر والسعودية:
الأهلي × فاركو – الساعة 20:00
سيراميكا كليوباترا × بيراميدز – 20:00
بتروجيت × البنك الأهلي – 20:00
النادي المصري × حرس الحدود – 20:00.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا