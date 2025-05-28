شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لحضور السعة الكاملة للجماهير فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب خلاله الموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في خطابه على أهمية منح جماهير القلعة البيضاء الفرصة الكاملة لحضور المباراة، من أجل دعم الفريق ومساندته في المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر، يوم 5 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي.