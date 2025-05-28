شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير الأهلى فى ستاد القاهرة قبل موقعة حسم الدورى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجدة جماهير النادى الأهلى بكثافة في مدرجات ستاد القاهرة الدولى لمؤازرة فريقها أمام فاركو في موقعة حسم لقب الدورى في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة النهائية (مجموعة البطولة).

لقاء اليوم بين الأهلي وفاركو هو الثامن بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري العام موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 22 يناير الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي أربعة عشر هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات وإمام عاشور برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، يليهم محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.



جمهور الأهلى



جمهور الأهلى

جمهور الأهلى



جمهور الأهلى



جمهور الأهلى



جمهور الأهلى



جمهور الأهلى



جمهور الأهلى

جمهور الأهلى