شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز في ختام دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن الجولة الاخيرة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أيمن موكا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "محمد كوكو - اسلام ريشة - چاستيس آرثر - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - حسين حسني".

وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الاخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.