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تعرف على تشكيل البنك الأهلى وبتروجيت بدورى nile

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تعرف على تشكيل البنك الأهلى وبتروجيت بدورى nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة الختامية للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب). 

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع.. داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد الغني، سعيدو سيمبوري

خط الوسط..محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، سيد "".

خط الهجوم ..أسامة فيصل ، ياو أنور.

بينما يأتي تشكيل فريق بتروجيت بقيادة السيد عيد يضم كل من :

حراسة مرمى ..محمد خليفه.

خط الدفاع ..محمود شديد ، هادى رياض ، عبدالعزيز السيد ، توفيق محمد.

خط الوسط ..رشاد المتولى ، محمد على ، بدر موسى ، حامد حمدان.

الهجوم ..شكودى جبريل ، أسماعيل بامبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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