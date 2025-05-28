شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ومعلول والشحات وداري الأبرز.. تعرف على دكة الأهلي أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام فاركو كلا من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

وأعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

لقاء اليوم بين الأهلي وفاركو هو الثامن بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري العام موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 22 يناير الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي أربعة عشر هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات وإمام عاشور برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، يليهم محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.