شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى ورمضان صبحى يقودان بيراميدز أمام سيراميكا.. وغياب عادل وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار الجولة الأخيرة من عمر مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في الثامنة من مساء اليوم على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في آخر جولات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

فيما خرج من قائمة المباراة الثلاثى مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، ومهند لاشين.