شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة فى ليلة حسم الدرع الـ45 والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة فاركو اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثامنة لمرحلة بطولة الدوري المصري الممتاز، في ليلة حسم لقب الدوري رقم 45 حال فوز الأهلي أو التعادل في لقاء اليوم.

لقاء اليوم بين الأهلي وفاركو هو الثامن بين الفريقين في تاريخ المسابقة منذ صعود فاركو للدوري العام موسم 2021-2022، كانت المباراة الأولى يوم 1 مارس 2022 وانتهت بفوز الأهلي 4-1، أحرز للأهلي محمد مجدي أفشة هدفين وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات، وآخر مباراة في 22 يناير الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي أربعة عشر هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف وحسين الشحات وإمام عاشور برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، يليهم محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.