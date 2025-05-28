شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فريق فاركو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى.



الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 3.48 مليون يورو.

حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة عماد النحاس على تحذير لاعبيه من صعوبة مباراة فاركو المقبلة بالدوري والذى يتوقف على نتيجتها حسم بطولة الدوري المصري.

وحرص عماد النحاس على تذكير لاعبيه أن الدوري لايزال فى الملعب وأكبر دليل "دوري سيد عبد النعيم" الذى خسره الأهلى فى مباراة الجولة الأخيرة فى موسم 2003.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى لحسم اللقب الثالث على التوالى، وفاركو يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.