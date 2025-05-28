شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكراً مساء اليوم لمواجهة زد في ختام مباريات تفادي الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة مساء اليوم الأربعاء معسكراً مغلقاً، استعداداً لمواجهته الأخيرة في الدوري الممتاز هذا الموسم أمام فريق زد، حيث تقام المباراة غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات مجموعة تفادي الهبوط لموسم 2024/2025.

ويحتل فريق زد صدارة المجموعة برصيد 31 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 9 أهداف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السابع في المجموعة برصيد 24 نقطة من 7 مباريات. لم يحقق الفريق أي انتصار في هذه المجموعة، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 3، وسجل هدفين فقط بينما اهتزت شباكه 6 مرات.

وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الاخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.