شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يستكمل فريق الأهلى إجراءات التعاقد مع المدافع عمرو الجزار عقب الاتفاق على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

وكان مسئولو غزل المحلة قد وافقوا على بيع عمرو الجزار مدافع الفريق إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 30 مليون جنيه ونسبة إعادة بيع تصل إلى 15% مستقبلا.

وتعد مباراة الإسماعيلي القادمة الأخيرة للمدافع عمرو الجزار مع فريق غزل المحلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب الاتفاق على كافة التفاصيل مع النادى الأهلى.

وكان الزمالك وبيراميدز لديهم رغبة أيضا فى الحصول على خدمات اللاعب، ولكن مفاوضات مسئولى الأهلى حسمت التعاقد معه.

ويعد عمرو الجزار صاحب الـ25 عاما من أفضل المدافعين فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، حيث شارك فى 29 مباراة هذا الموسم مع غزل المحلة وتمكن من تسجل هدف وحيد.