شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر قبل مباراة الليلة بالدورى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، مباراة الأهلى وفاركو التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى، للحكم الدولى أمين عمر.

ويعاون أمين عمر كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال مساعدين، حمادة القلاوى حكما رابعا، عبد العزيز السيد حكم لتقنية الفيديو وخالد حسين مساعدا له.

أرقام الأهلى مع صافرة أمين عمر

تولى أمين عمر مباراتين للأهلي في بطولة الدوري الموسم الجاري الأولى ضد الإسماعيلي في الجولة 14 وفاز الأهلى 4/ 0، وأمام حرس الحدود فى الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى، وانتصر الأهلى بخماسية نظيفة.

ومع الأهلى أدار أمين عمر 26 مباراة للقلعة الحمراء في جميع المسابقات، فاز الأهلى في 18 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 6 مواجهات، وأدار أمين عمر نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلى وبيراميدز، وفاز فيه الأحمر 2/1 وتوج بطلا للكأس ، كما أدار مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر بركلات الترجيح.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى لحسم اللقب الثالث على التوالى، وفاركو يأمل في استكمال مشواره المتميز بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.