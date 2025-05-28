شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض ثلاثي وادى دجلة لتدعيم سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع ثلاثي سيدات الكرة الطائرة بنادي وادي دجلة ،ملك إسماعيل و ملك البحيري و هنا تامر من أجل دعم فريق سيدات القلعة البيضاء في الموسم الجديد .

ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك إلي دعم هذا الفريق للمحافظة عليه قبل خوض بطولة العالم للمرة الثانية علي التوالي هذا الموسم .

ومن المنتظر أن يسعى الزمالك خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل فريدة العسقلانى، بعد اتخاذ قرار الإعتزال للتفرغ للأمومة خاصة أن الفريق لديه تحدى المشاركة مجددا فى كأس العالم للأندية بعد التأهل عقب الاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية للموسم الثالث على التوالى فى النسخة التى اختتمت فى نيجيريا.

وتمتلك فريدة العسقلانى مسيرة حافلة من البطولات سواء مع الأهلى أو الزمالك أو منتخب مصر على مدار تاريخها فى الكرة الطائرة.