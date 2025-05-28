شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تُجهز منصتين لتتويج بطل الدوري في استاد القاهرة واستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعدادات النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، جهزت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، منصتين للتتويج في استاد القاهرة الدولي واستاد السويس.

يأتي هذا الإجراء لضمان جاهزية الرابطة لتسليم درع الدوري للفريق البطل، أياً كان الفائز في الجولة الحاسمة من المسابقة.

وتشهد الجولة الأخيرة من الدوري صراعاً محتدماً بين النادي الأهلي وبيراميدز لحسم اللقب، حيث يخوض الأهلي مباراته أمام فاركو في استاد القاهرة، بينما يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في استاد السويس، وتقام المباراتان في توقيت واحد، مما استدعى هذا الإجراء الاحترازي من جانب الرابطة.

وقام النادي الأهلي اليوم بتسليم درع الدوري إلى رابطة الأندية المحترفة، في خطوة تمهيدية لتتويج البطل الجديد. وتؤكد هذه الاستعدادات حرص الرابطة على تنظيم مراسم تتويج تليق بالبطل، أياً كان الفريق الذي سيتوج باللقب في نهاية المطاف.

وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الاخيرة من منافسات دوري نايل بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأهلى مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا، وبتروجت مع البنك الأهلى، وأخيراً المصري البورسعيدى مع حرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025 من الدوري المصري الممتاز، مع اعتماد قرار زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقاً بداية من الموسم المقبل.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين، التتويج وتفادي الهبوط.