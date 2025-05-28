شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكرة النسائية بالزمالك يبدأ مهامه بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد عزت المدير الفنى الجديد لفريق الكرة النسائية بنادى الزمالك عقد جلسة مع لاعبات الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تولى المهمة الفنية للفريق رسميا خلفا لعادل حسين الذى تقدم باستقالته من منصبه.

ومن المقرر أن يكون أول جلسة بين محمد عزت و لاعبات الزمالك بعد عيد الأضحى مباشرة، لتحديد موعد فترة الاعداد للموسم الجديد، وكذلك تحديد الصفقات التي سيحتاجها الأبيض خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد.

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين محمد عزت مديراً فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي، وذلك بعد التنسيق مع مجلس إدارة الزمالك.

وسبق لمحمد عزت العمل في أندية وادي دجلة والصيد، قبل أن يتم الاستقرار على تعيينه مديراً فنياً للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك.