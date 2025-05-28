الامارات | الوداد يخسر أمام إشبيلية قبل كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُني الوداد الرياضي المغربي بخسارة في أولى مباراتيه التحضيريتين استعدادا لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة اعتبارا من 15 يونيو حتى 13 يوليو، أمام ضيفه إشبيلية الاسباني 0-1 الثلاثاء على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وكانت المباراة مناسبة لتكريم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الذي انطلق من الوداد وتألق مع إشبيلية بعدها في أبرز محطاته في إسبانيا قبل ان ينتقل إلى الهلال السعودي، حيث رفعت جماهير الوداد دخلة "تيفو" تحمل صورة بونو، احتفاء بما قدمه للفريق الأحمر في بداية مسيرته.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى بيكيه فرنانديس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد مترجما أفضلية فريقه بعدما استغل خطأ فادحا من الحارس المهدي بنعبيد (50).

ثم ضغط الفريق المغربي سعيا للتعادل حيث دانت الأفضلية له، فبرز في تشكيلته جمال حركاس الذي كان المحرك للفريق في خط الوسط، وأشرك المدرب محمد أمين بنهاشم التي تم تثبيته كمدير فني، الوافدين الجدد في مقدمهم الدولي السابق نور الدين أمرابط من دون ان تتبدل النتيجة.

ورأى بنهاشم بعد المباراة أن فريقه يحتاج إلى بعض التدعيمات في المراكز الحساسة، مضيفا "وضعنا معايير ونبحث عن العناصر المناسبة، ونعمل على دراسة السير الذاتية للاعبين المحتملين. الأولوية للاعبين ذوي القامة الطويلة والبنية الجسدية القوية والذين يمكنهم الانسجام بسرعة لأن الوقت يداهمنا".

وأبدى المدرب المغربي أسفه للخسارة مؤكدا أن "العمل متواصل، والمرحلة المقبلة تتطلب التركيز، انتدابات نوعية، وقرارات جريئة لإنقاذ موسم تنتظره تحديات كبيرة".

بدوره أوضح حركاس أن "المباراة كانت صعبة أمام خصم متمرس يزاول في البطولات الأوروبية، حاولنا فرض أسلوب لعبنا وقياس مستوانا، يظل هذا اللقاء إعداديا وسيجعلنا نستعد بشكل جيد لكأس العالم للأندية".

وتابع حركاس "الحضور في كأس العالم للأندية يُعدّ فخرا لأي لاعب، نحن عازمون على تشريف الكرة المغربية أولا ثم نادينا، وما علينا سوى العمل حتى نظهر في صورة جيدة".

وسيواجه الوداد ضيفه بورتو البرتغالي السبت المقبل 31 مايو على أرض ملعب محمد الخامس أيضا.

ويلعب الوداد في دور المجموعات في مونديال الأندية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.