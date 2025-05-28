الامارات | بعد موسم للنسيان.. صفقة جديدة في الطريق إلى مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أنهى موسما للنسيان، اتمام أولى صفقاته من خلال التعاقد مع المهاجم البرازيلي الدولي ماتيوش كونيا كما أشارت وسائل إعلام بريطانية عدة.

وسيدفع مانشستر يونايتد قيمة العقد الجزائي الذي يربط كونيا بفريقه ولفرهامبتون والبالغة 62.5 مليون جنيه استرليني (85 مليون دولار).

واحتل يونايتد المركز الـ15 في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو الأسوأ له منذ 51 عاما، كما خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام مواطنه توتنهام ليفشل بالتالي في التأهل للمنافسات الأوروبية الموسم المقبل. وأفادت شبكة "بي بي سي" أن يونايتد سيدفع رسوم الصفقة على ثلاثة أقساط على مدار العامين المقبلين بعد أن رفض ولفرهمبتون اقتراحا بتقسيم الدفعة على مدى خمس سنوات.

سجل كونيا 17 هدفا ليساعد ولفرهامبتون على الخروج من معركة الهبوط، حيث أنهى فريقه الدوري الموسم الفائت خلف يونايتد بفارق الأهداف فقط. ومع ذلك، لم يُخفِ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا رغبته في الرحيل.

قال كونيا لصحيفة "ذي غارديان" في آذار/مارس "أنا في حاجة إلى اتخاذ الخطوة التالية. أريد أن أنافس على الألقاب، على إنجازات كبيرة. لديّ المؤهلات".

في المقابل، أبدى مانشستر يونايتد استعداده لدفع الشرط الجزائي لشراء عقد مهاجم إيبسويتش تاون، ليام ديلاب، وقيمته 30 مليون إسترليني (حوالي 45 مليون دولار) بحسب تقرير لشبكة "اي اس بي أن".

سجل ديلاب لاعب منتخب إنكلترا دون 21 عامًا، 12 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، ولكن من المتوقع أن يرحل بعد هبوط إيبسويتش إلى الدرجة الثانية (تشامبيونشيب)، علما بأن نادي تشلسي يرغب أيضا في الحصول على خدماته والأمر ينطبق على نيوكاسل وايفرتون.