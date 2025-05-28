الامارات | تطورات جديدة في قضية وفاة مارادونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قضية وفاة النجم الأرجنتيني مارادونا، تطورات جديدة، بعدما تمت تنحية قاضية في محاكمة الفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا في الأرجنتين، بعد اتهامها بارتكاب مخالفات وذلك بعد ان نفت قبل ساعات قليلة الاتهامات الموجهة اليها وتعهدت بمواصلة النظر في القضية.

وشهدت المحاكمة، التي بدأت منذ أكثر من شهرين، نقاشا حادا بين عدة أطراف سعت إلى تنحي القاضية جولييتا ماكينتاش عن الحكم بسبب تورطها المزعوم في فيلم وثائقي متعلق بالقضية، قبل أن ترضخ في النهاية.

وأمر رئيس محكمة سان إيسيدرو (شمال بوينس آيرس)، ماكسيميليانو سافارينو، بأنه "يجب فصل (جولييتا) ماكينتاش"، معتبرا أن "الظروف التي تؤثر على نزاهة" القاضية قد ثبتت، بعد الاستماع إلى حجج الأطراف لطلب التنحي.

ثم دعا إلى رفع الجلسة قبل الاستماع إلى حججهم بشأن ما إذا كان سيتم مواصلة المحاكمة أو رفضها.

في المقابل صرحت ماكينتاش بأنها لم تكن تملك "اي خيار" سوى استبعاد نفسها من الإجراءات بعد الضجة التي أثيرت حول مشاركتها في فيلم وثائقي عن القضية.

واستؤنفت المحاكمة بعد توقف دام أسبوعا، للتحقيق في مزاعم بأن أفعال ماكينتاش ربما شكلت إخلالا بالواجب أو استغلالا للنفوذ أو حتى رشوة.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما، أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية.

توفي بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينس آيرس.