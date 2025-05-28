شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات جمعت الأهلى مع فاركو قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، تحديا قويا عندما يلتقى مع فريق فاركو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى.



8 مباريات جمعت الأهلى وفاركو قبل مواجهة اليوم

مواجهات الأهلى وفاركو

التقى الأهلى مع فاركو فى 8 مباريات سابقة حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع فاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدورى المصرى

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويتبقى لكلا الفريقين مباراة وحيدة تلعب اليوم.

الفوز يقود الأهلى للتتويج باللقب

يحتاج فريق النادى الأهلى لتحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم دون النظر لنتيجة بيراميدز مع سيراميكا، حيث يرفع الأهلى رصيده إلى 58 نقطة، وفى حالة فوز بيراميدز سيصل إلى 56 نقطة متأخرا بنقطتين.