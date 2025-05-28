شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يودع الاسكواش من الباب الكبير.. 238 أسبوعاً في الصدارة و46 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

ودع البطل المصري علي فرج، بطل العالم أربع مرات والمصنف الأول عالميًا سابقًا، رياضة الاسكواش بعد إعلان اعتزاله خلال الساعات الماضية.

كان فرج – الذي يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي لمحترفي الاسكواش (PSA) وقت اعتزاله – واحدًا من أبرز لاعبي الاسكواش في التاريخ، وهو أحد لاعبين مصريين فقط فازا ببطولة العالم أربع مرات، إلى جانب الأسطورة عمرو شبانة.

يأتي اعتزال علي فرج بعد أقل من أسبوعين من بلوغه النهائي الخامس له في بطولة العالم، والتي خسرها أمام المصنف الأول عالميًا مصطفى عسل في شيكاغو.

تخرج علي فرج من جامعة هارفارد، وقضى فرج 238 أسبوعًا في صدارة التصنيف العالمي بين مارس 2019 ومارس 2025، وحقق 46 لقبًا في بطولات PSA، مما يضعه في المركز السادس ضمن قائمة أكثر اللاعبين فوزًا بالألقاب في التاريخ.

أول ألقابه الكبرى جاء في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة عام 2017، والتي فاز بها في نفس الليلة التي فازت فيها زوجته نور الطيب بلقب السيدات، ليصبحا أول زوجين يفوزان بنفس البطولة الكبرى في نفس اليوم.

وقد كررا هذا الإنجاز في بطولة مانشستر المفتوحة 2023، وهذه المرة كانت معهما ابنتهما فريدة، التي وُلدت قبل أسبوعين فقط من فوز فرج ببطولة العالم للمرة الثانية، لكن هذا لم يكن سوى بداية سلسلة من البطولات، حيث فاز علي فرج بكل من:

بطولة العظماء الثمانية (2024)

بطولة بريطانيا المفتوحة (2023)

بطولة مصر الدولية (3 مرات: 2020، 2021، 2022)

بطولة جي بي مورجان للأبطال (4 مرات: 2019، 2022، 2024، 2025)

بطولة قطر كلاسيك (3 مرات: 2018، 2020، 2023)

بطولة الجونة الدولية (3 مرات: 2019، 2023، 2024)

بطولة ويندي سيتي (مرتين: 2020، 2024)

بطولة باريس (2023)

إلى جانب لقبين إضافيين في بطولة أمريكا المفتوحة.



منذ انطلاق مسيرته الاحترافية في عام 2005، لعب فرج 81 نهائيًا وحقق نسبة فوز بلغت 57٪، حيث فاز في 445 مباراة من أصل 553.

ويُعد خامس أكثر اللاعبين بقاءً في صدارة التصنيف العالمي بعد كل من جهانجير خان، جانشير خان، بيتر نيكول، وجيف هانت.

نال فرج جائزة روح الاسكواش من زملائه اللاعبين سبع مرات خلال السنوات الثماني الماضية، مما يعكس شعبيته الكبيرة في مجتمع الاسكواش.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل مصر في أربع نسخ من بطولة العالم لفرق الرجال بين عامي 2017 و2024، وفاز باللقب مع المنتخب في كل مرة.