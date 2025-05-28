شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الحناوي تقترب من تدعيم سيدات طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت فريدة الحناوي لاعبة وادي دجلة ومنتخب شابات الكرة الطائرة من تدعيم صفوف فريق الزمالك خلال الموسم المقبل بعد الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعبة.

ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك إلي دعم فريق سيدات الطائرة بالنادي قبل خوض بطولة العالم للمرة الثانية علي التوالي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يسعى الزمالك خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل فريدة العسقلانى، بعد اتخاذ قرار الإعتزال للتفرغ للأمومة خاصة أن الفريق لديه تحدى المشاركة مجددا فى كأس العالم للأندية بعد التأهل لها عقب الاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية للموسم الثالث على التوالى فى النسخة التى اختتمت فى نيجيريا.

وتمتلك فريدة العسقلانى مسيرة حافلة من البطولات سواء مع الأهلى أو الزمالك أو منتخب مصر على مدار تاريخها فى الكرة الطائرة.