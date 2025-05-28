شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 28 / 5 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 ، العديد من الاخبار الهامة ومنها ، رابطة الأندية تقرر تسليم درع الدوري اليوم للفريق البطل من الأهلي أو بيراميدز.

رسميا ..تسليم درع الدوري للبطل اليوم

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تسليم درع الدوري اليوم للفريق الفائز بالبطولة للموسم الجاري 2024 – 2025 .



هل يشارك زيزو مع الزمالك في نهائي كأس مصر.. مصدر يجيب

يستعد فريق الزمالك مبكرا لمواجهة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل بإستاد القاهرة، والتي تٌعد المباراة الأهم للفريق الأبيض لرغبة الزمالك التتويج بالبطولة ليخرج من الموسم بلقب، بعد ضياع الدورى وكأس عاصمة مصر والكونفدرالية.

سيناريوهات حسم مقعد الكونفدرالية بين المصرى وسيرميكا والبنك الأهلى

تشهد منافسات بطولة الدورى المصرى "دورى nile"، فى أمتارها الأخيرة، صراعا ثلاثيا على المركز الرابع والذى يضمن لصاحبه المشاركة رفقة الزمالك فى الكونفدرالية الموسم المقبل.

تعرف على ترتيبات تسليم جائزة درع الدورى لبطل الموسم الحالى اليوم

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تسليم درع الدورى المصرى اليوم للفريق الفائز بالبطولة للموسم الجاري 2024 – 2025، وسيكون الدرع متواجدا في مكان يبعد 45 دقيقة عن كل استاد على أن يتحرك الدرع لمكان الفريق الفائز بالدوري مباشرة.



الأول من نوعه.. المتحدة للرياضة تعلن إطلاق on sports mobile app

في إطار سعيها الدائم لتقديم كل ما هو جديد ..تواصل الشركة المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس الإدارة، و المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس الإدارة ، جهودها الكبيرة لتطوير خدماتها الإعلامية وتقديم منتج يليق بالمشاهد المصري و العربي ، ومن هذا المنطلق تعلن الشركة اطلاق أبليكشن " ON sports mobile app" الذي يعد الأول من نوعه في تقديم محتوى رياضي شامل .



الزمالك يترقب موقف محمد شريف وطارق حامد بعد العودة من السعودية

يترقب مسئولو نادى الزمالك حسم موقف الثنائى طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودى، ومحمد شريف لاعب الخليج، من حيث الانضمام للفريق من عدمه فى ظل انتهاء عقديهما مع الفريق التي يلعبون لها بنهاية الموسم الجارى.

اتحاد الكرة يقرر إسناد نهائى كأس مصر لطاقم تحكيم مصري

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد مهمة إدارة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 5 يونيو المقبل، والذي سيجمع فريقي الزمالك وبيراميدز، لطاقم تحكيم مصري بالكامل، وبناءً عليه، سيتولى الخبير التحكيمي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، مهمة اختيار الطاقم التحكيمي المصري الذي سيتولى إدارة المباراة النهائية.