شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة تحرم الأهلى من رقم مميز هذا الموسم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق فاركو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى.



أرقام الأهلى فى الدورى

أرقام الأهلى فى الدورى

يدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الأول على جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلى يسعى لحسم اللقب الثالث على التوالى، وفاركو يأمل فى استكمال مشواره المتميز بدورى الأضواء والشهرة هذا الموسم.

أزمة القمة تحرم الاهلى من رقم مميز

وحرمت أزمة القمة التى غاب عنها الأهلى واعتبر مهزوما بثلاثة أهداف، من رقم مميز بإنهاء الموسم دون هزيمة، حيث لم يتعرض الأهلى لأى هزيمة حتى الآن فى كل المباريات التى لعبها، واعتبر مهزوما فقط فى المباراة التى لم يلعبها أمام الزمالك.

وعلى الرغم من أن هذا الموسم استثنائى فى طريقته المختلفة عن باقى المواسم الماضي، إلا أن المنافسة ظلت لآخر مرحلة فى البطولة بعد تقسم البطولة لمجموعتين فى الدور الثانى، 9 أندية تنافس على اللقب، والـ9 أندية الأخرى تتنافس على تفادى الهبوط.

ترتيب الدورى المصرى

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويتبقى لكلا الفريقين مباراة وحيدة تلعب اليوم.

الفوز يقود الأهلى للتتويج باللقب

يحتاج فريق النادى الأهلى لتحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم دون النظر لنتيجة بيراميدز مع سيراميكا، حيث يرفع الأهلى رصيده إلى 58 نقطة، وفى حالة فوز بيراميدز سيصل إلى 56 نقطة متأخرا بنقطتين.