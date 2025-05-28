شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلي تريزيجيه وحمدي فتحي وديانج يحصل على تأشيرة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

حصل ثلاثي الأهلي، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي والمالي آليو ديانج على تأشيرة أمريكا خلال الساعات الماضية بعدما تأخر حصولهم عليها رفقة باقي لاعبي الفريق.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل ووصل اللاعب للقاهرة مساء أمس الأول ، الأثنين، بعد إنتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي، كما ضم الأهلي حمدي فتحي على سبيل الإعارة من نادي الوكرة القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية فقط ، فيما عاد ديانج بعد إنتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسماً.

ومن المقرر أن يطير اللاعبين الثلاثة ضمن بعثة الأهلي يومي 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستعد لها الأهلي بمباراة ودية يوم 8 الشهر المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي بولاية ميامي ، ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.