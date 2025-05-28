شكرا لقرائتكم خبر عن متى ينتهى نزاع الأهلى وبيراميدز على لقب الدورى بعيدا عن المحكمة الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة المصرية نتائج مباراتى الأهلى ضد فاركو وبيراميدز ضد سيراميكا، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في منافسات الدورى المصرى.

س: ما هو ترتيب الاهلى وبيراميدز قبل مباريات اليوم؟

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة قبل آخر مباريات الفريقين اليوم في الدورى.

س: ماذا يحتاج الاهلى لحسم لقب بطولة الدورى؟

ومن المقرر أن تحسم نتائج مباريات اليوم مصير لقب الدورى، حيث يحتاج الاهلى الفوز من أجل تحقيق اللقب، أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من 6 اهداف.

يأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز أولا على سيراميكا بأى نتيجة مع خسارة الاهلى أمام فاركو فى مباراة اليوم، أو تحقيق الفوز بأكثر من 6 اهداف على سيراميكا مع تعادل فاركو مع الاهلى.

س: هل سيتم تسليم بطل الدورى اللقب اليوم؟قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تسليم درع الدورى المصرى اليوم للفريق الفائز بالبطولة للموسم الجاري 2024 – 2025، وسيكون الدرع متواجدا في مكان يبعد 45 دقيقة عن كل استاد على أن يتحرك الدرع لمكان الفريق الفائز بالدوري مباشرة.

س: ماذا يحتاج بيراميدز لحسم لقب بطولة الدورى؟ما هى الحالات التى تنهى نزاع الأهلى وبيراميدز قضائيا؟

وقد تنتهى أزمة مباراة القمة وخصم النقاط الثلاث حال اتساع الفارق بين الفريقين لأكثر من 3 نقاط، إما لصالح الأهلى حال فوزه بمباراة فاركو وخسارة أو تعادل بيراميدز أمام سيراميكا سيكون الأهلى متفوقا بفارق 4 أو 5 نقاط مما يعنى أنه في حال خصم النقاط الثلاثة سيبقى في المركز الأول أيضا، أول لصالح بيراميدز في حالة فوزه على سيراميكا وخسارة الأهلى من فاركو، سيكون بيراميدز متفوقا على الأهلى بنقطة واحدة وسيتوج باللقب بغض النظر عن مصير النقاط الثلاثة.