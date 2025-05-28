شكرا لقرائتكم خبر عن للتتويج بكأس مصر.. الزمالك يغرى اللاعبين بالمستحقات قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على صرف جزء من مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى عقب مباراة فاركو المقرر لها السبت المقبل في إطار الجولة التاسعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى.

وتأتى خطوة صرف المستحقات لتحفيز اللاعبين قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل.

ويلتقى الزمالك مع فاركو فى الثامنة مساء السبت باستاد القاهرة، بالجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدورى.

ويسعى الزمالك لدعم لاعبى الفريق قبل مباراة نهائى كأس مصر والتى تعد البطولة الوحيدة التى ينافس عليها الفريق خلال الموسم الحالي بعد وداع الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر بالإضافة للابتعاد عن المنافسة على الدورى.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل، بإستاد القاهرة، بنهائى بطولة كأس مصر.