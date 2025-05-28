شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ " الخليج 365".. أحمد دياب يعلن تسليم درع الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تسليم درع الدوري المصري الممتاز للفائز باللقب اليوم عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج.

وأوضح دياب في تصريح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن درع الدوري سيكون متواجدًا على بعد 45 دقيقة من كلٍ من استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف لقاء الأهلي وفاركو، وملعب هيئة ستاد قناة السويس ، الذي يشهد مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وتأتي هذه الخطوة لضمان سرعة وصول الدرع إلى الملعب الذي سيشهد تتويج البطل بمجرد حسم اللقب في الجولة الحاسمة.

كان " الخليج 365 " قد كشف عن قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تسليم درع الدورى اليوم للفريق الفائز بالبطولة للموسم الجاري 2024 – 2025، وسيكون الدرع متواجدا في مكان يبعد 45 دقيقة عن كل استاد على أن يتحرك الدرع لمكان الفريق الفائز بالدوري مباشرة.

كما تم تجهيز مكان لـ حفل تسليم الدرع سواء في استاد القاهرة ملعب مباراة الأهلي وفاركو أو استاد السويس ملعب مباراة بيراميدز وسيراميكا ويوجد أماكن خاصة بالتتويج وتم تجهيز كافة الترتيبات بالملعبين كما يوجد استوديوهات في الملعبين للاحتفال مع الفريق الفائز باللقب.

وعلى الرغم من أن هذا الموسم استثنائى فى طريقته المختلفة عن باقى المواسم الماضي، إلا أن المنافسة ظلت لآخر مرحلة فى البطولة بعد تقسم البطولة لمجموعتين فى الدور الثانى، 9 أندية تنافس على اللقب، والـ9 أندية الأخرى تتنافس على تفادى الهبوط.

ترتيب الدورى المصرىيتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة ويتبقى لكلا الفريقين مباراة وحيدة تلعب اليوم. الفوز يقود الأهلى للتتويج باللقبيحتاج فريق النادى الأهلى لتحقيق الفوز على فاركو في مباراة اليوم دون النظر لنتيجة بيراميدز مع سيراميكا، حيث يرفع الأهلى رصيده إلى 58 نقطة، وفى حالة فوز بيراميدز سيصل إلى 56 نقطة متأخرا بنقطتين.