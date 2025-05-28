شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. ماذا لو فاز الأهلي وبيراميدز في مباريات اليوم بختام الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون عشاق الكرة المصرية في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على موعد نارى بمباراتى الأهلى ضد فاركو وبيراميدز ضد سيراميكا، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في منافسات الدورى المصرى.

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة قبل آخر مباريات الفريقين اليوم في الدورى.

ماذا لو فاز الأهلى وبيراميدز؟

يسعى كلا الفريقين الأهلى وبيراميدز لتحقيق الفوز على فاركو وسيراميكا في مباراتى اليوم، فالأهلى بهذا الانتصار يتوج رسميا بلقب بطولة الدورى هذا الموسم بالاحتفاظ بفارق النقطتين.

أما بيراميدز سيرفع رصيده إلى 56 نقطة خلف الأهلى بنقطتين، وينتظر حكم المحكمة الرياضية "كاس" التي ستفصل في مسألة خصم الثلاث نقاط من الاهلى من عدمه، ففي حالة خصم النقاط الثلاثة سيتحول الدورى من الأهلى إلى بيراميدز، أما في حال عدم خصم النقاط سيظل الوضع كما هو بتتويج الأهلى باللقب.

بيراميدز يسعى للفوز وانتظار تعثر الأهلي أو خصم 3 نقاط لحسم لقب الدوري 2025

ويأمل الفريق السماوى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مع تعثر المارد الأحمر ليتوج بيراميدز حينها بلقب الدورى دون الحاجة إلى خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلى.

كما يرغب بيراميدز في تحقيق الفوز حتى يصبح صاحب حق اصيل في مطالبة المحكمة الرياضية الدولية بتطبيق اللائحة على الأهلى وخصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وفى تلك الحالة يكون بيراميدز المتوج بالبطولة، مما يدفع اللاعبين للتركيز في تلك المباراة بشكل كبير.